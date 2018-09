Beter een rijbewijs voor bakfietsen, al kun je niet alles voorkomen

Zo kus je ’s ochtends je kinderen gedag. Zo verlies je alles wat je lief is op een spoorwegovergang. Sommige kinderopvangbedrijven deden donderdag de elektrische bakfiets in de ban. Een tijdje terug schreven we nog over de opmars van deze stints. Er worden pakjes in rondgebracht. En maximaal tien kinderen. Best veel!

Dat laatste zette mij, als over­bezorgde moeder, aan het denken. Ik was stiekem blij dat mijn jongste kind een tiener is, ­en de kinderopvangleeftijd te boven. Het lijkt me goed om opnieuw de vraag te stellen, die ik toen ook had: zou degene die meerdere kinderen vervoert in een bakje, niet een echt rijbewijs moeten halen? Met alles erop en eraan?

Het is geen garantie dat er nooit iets misgaat. Ik ben zelf, met rijbewijs en al, ooit ­midden op een spoorwegovergang beland in het dorpje Zegge. Doodeng was het. Ik werd gered door twee middelbare scholieren die me hielpen de stilgevallen auto van de overgang te duwen. Nog geen minuut later sloten de spoorbomen.

Of een bakfietsrijbewijs het drama in Oss had kunnen voor­komen, is de vraag. Het zou zomaar kunnen van niet. Hoe het allemaal precies is gekomen, moet nog worden uitgezocht.

Mijn hart is bij de ouders van de kinderen, bij de arme leidster en haar familie, bij iedereen die voor het leven een trauma heeft opgelopen door dit ongeval. Mijn verstand is bij de nabije toekomst. Als het gaat om het ­vervoer van groepen kinderen in elektrische bakfietsen, kunnen we de regels best wat verder aanscherpen.

