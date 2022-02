Beste Raadslid van Nederland: hoera, iedereen genomineerd!

column Wie bedenkt een leutig leguanen­lied­je?

Als in Florida de leguanen uit de bomen vallen, waarom zou er dan bij ons geen paard in de gang kunnen staan? Deze bizarre vraag nestelt zich in mijn hoofd, terwijl ik nog maar amper bekomen ben van de storm Corry, die zo prachtig ‘Rozen die bloeien’ door onze schoorsteen floot.

