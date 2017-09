Ben jij een echte Brabantse boef? Doe de Tuigtest!

1. Je ontdekt dat je buurman wiet kweekt. Jij...

A. Groet hem extra vriendelijk en blijft netjes je verdriedubbelde energierekening betalen;

B. Klopt hem op de schouder en vraagt met een knipoog of je er af en toe eentje mag draaien;

C. Perst hem af en neemt de handel over, al is dat wel een beetje druk naast die cokesmokkel.

2. Je komt op straat de burgemeester tegen. Jij...

A. Zegt hem vriendelijk gedag en wenst hem succes in de strijd tegen de georganiseerde misdaad;

B. Stopt hem duizend euro toe en fluistert dat ie voortaan beter in zijn eigen wijk kan gaan kuieren;

C. Belt die jongen met z’n gun dat ie eraan komt.

3. De school van je kind meldt dat het heeft gevochten met een andere leerling Jij…

A. Gaat met een excuusbloemetje naar het schoolhoofd en de juf;

B. Gaat even langs bij de ouders van het andere kind. Dat je die knuppel bij je hebt is puur toeval;

C. Gaat langs het tankstation om extra jerrycans, verheugt je op de foto’s bij de kop ‘Brandt verwoest basisschool’ en oefent het zinnetje ‘Nou jaaa... hoe kan dát nou?’

4. De hoogste baas van het Openbaar­­ Ministerie voorspelt dat Brabant nog zeker tien jaar een boevennest blijft. Jij...

A. Schrikt en vervangt de sloten;

B. Haalt je schouders op: je kent heus wel genoeg corrupte agenten om niet gepakt te worden;

C. Grinnikt om zoveel naïviteit en zoekt op waar die OM-pief woont.