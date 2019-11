Belmenu? Belmenie! Doe mij maar een telefoniste.

column Kan zelfs ik nu nog priester worden?

29 oktober Zou ik dan toch nog priester mogen worden? Rooms-katholieke kerk zoekt oudere, gerespecteerde, getrouwde mannen. Kinderen geen bezwaar, lees ik zelfs. Gebed verhoord. Het tekort aan priesters is dermate dramatisch dat paus Franciscus overstag is. Ik begrijp dat deze nieuwe lichting celibaatloze priesters zelfs aan seks mag blijven doen, want dat is binnen het het huwelijk wél toegestaan.