‘Behoorlijk pijnlijk’ wanneer het gaat om een vermeend overlijden

van de hoofdredactieStoïcijns tikt verslaggever Gerlach Hochstenbach verder. Zwerver Willem uit Breda is overleden, doen velen ons vanaf vorige week donderdagavond geloven middels berichtgeving op websites, sociale media en allerhande tips via mail, app en telefoon. Vanaf diezelfde donderdagavond proberen wij op de redactie achter de échte waarheid te komen. Wij publiceren vooralsnog niets, want we willen eerst uitzoeken wat er werkelijk aan de hand is.

Op vrijdag gaan we hier vol mee verder. De verslaggevers op de stadsredactie in Breda hebben het deze ochtend over vrijwel niets anders. 'Moeten we nu toch al niet een bericht publiceren waarbij we zeggen dat we er druk mee bezig zijn? En dat we signalen hebben dat Willem niet dood is', wordt er door collega's geopperd. Edine Wijnands zit ondertussen te stuiteren op haar stoel. Zij denkt al een stap verder, aan een vervolgverhaal. Onderwijl blijft Gerlach de rust zelve. Hij appt, hij belt en tikt al doende een stukje.

Eerste bericht

Volledig scherm Willem Verger. © Leon Krijnen Kort na het middaguur heeft hij de bevestiging binnen. Breda rouwt om zwerver Willem die niet dood is, hij herstelt van een ziekte, koppen wij op onze website. Direct na het publiceren van dit bericht passen andere media hun berichtgeving aan of ze verwijderen hun post op sociale media. Stevig door het stof gaat geen van hen.

Pijnlijk

Edine belt die vrijdagmiddag met een expert die uitlegt hoe het kan dat een bericht als dat van deze 'dode' zwerver, als waarheid wordt aangenomen zonder dat het serieus wordt geverifieerd. Het was pijnlijk, heel erg pijnlijk voor alle betrokkenen wat er vanaf vorige week donderdagavond gebeurde op met name sociale media. Voor ons was het een wijze les, die nog maar eens aangeeft dat betrouwbaarheid altijd boven snelheid gaat. Hoewel wij het in dit geval juist goed hebben gedaan, is het toch een moment waarop je beseft dat het ook helemaal fout kan gaan als de journalistieke regels niet worden gevolgd.

Betrouwbaar gaan we als BN DeStem ook in 2020 zijn. Liever zijn we een keer wat later met het nieuws, want wat wij uiteindelijk opschrijven moet kloppen. Op ons moet u als lezer kunnen vertrouwen.

Ik realiseer me terdege dat ook bij ons niet altijd alles goed gaat. Dat we dagelijks fouten maken en dat die fouten ook wel eens leiden tot een correctie. Maar, zo zegt ook expert Peter Burger, 'dat is behoorlijk pijnlijk' wanneer het gaat om een vermeend overlijden.

Hoog in het vaandel

Wij als BN DeStem willen dat niet laten gebeuren en houden betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Met dank aan Gerlach en diens collega's gaven wij vorige week vrijdag het goede voorbeeld. Ik hoop dat het de maatstaf is voor onze journalistiek in 2020.

Hoe het ondertussen met Willem is? Hij is aan de beterende hand.

André Trompers

hoofdredacteur

Reageren? hoofdredactie@bndestem.nl