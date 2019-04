Anonimisering van Janie H.

van de hoofdredactieMoet je een man die eerder zelf een boek liet schrijven over zijn criminele verleden, in de krant anonimiseren als hij in beeld komt als moordverdachte? Of moet je zijn naam volledig noemen? We volgden deze week onze eigen grondregel: verdachten komen niet herkenbaar in beeld.

Waardoor u afgelopen week niet de volledige naam, maar ‘slechts’ de voornaam plus initiaal van de vermoedelijke dader van de gruwelijke moord in Breda in onze krant vond. Zonder de foto die onze fotograaf in 2018 voor een artikel over het boek van hem maakte.

Onherkenbaar

Wel of niet de volledige naam noemen, een portret herkenbaar afdrukken of niet: het is een discussie die we regelmatig voeren op de redactie. Ik schreef er onlangs nog over op deze plek, toen we op onze site opsporingsbeelden van een stel verdachten onherkenbaar hadden afgebeeld. Terwijl we daarbij linkten naar een site waarbij de originele opsporingsfoto te zien was. Dat voelde toen gek.

Quote We proberen samen één beleid te voeren, omdat het zinvol lijkt een verdachte bij de ene krant net zo te vermelden als bij het andere. Tot nu toe zonder succes. Per geval moet een hoofdredac­teur beoordelen of de privacybe­lan­gen van een verdachte zwaarder wegen dan de uitings­vrij­heid van een krant Hille van der Kaa

Als we op de redactie enkel juridische richtlijnen volgen, handelden we deze week braver dan braaf. Een eventueel beroep op volledige privacy houdt immers moeilijk stand voor een verdachte die eerder zelf bekend wilde worden om zijn wilde verleden. Daarbij gaat het hier niet om een kruimeldiefstal, maar om een afschuwelijke moord die veel mensen raakt.



Onze verslaggever Sjoerd Marcelissen, die deze week bovenop de zaak zat, ziet redenen de volledige naam van de verdachte wel te noemen. Bijvoorbeeld omdat de man vanwege zijn boek een publiek figuur is geworden. En omdat hij eerder willens en wetens de aandacht trok door in het openbaar te dreigen met een aanslag. Toch kiest ook Sjoerd uiteindelijk voor terughoudendheid. ,,Feit is dat hij verdachte is en dat we nog niet exact weten wat zijn rol is geweest bij dit misdrijf.”

In dit specifieke geval bleef het niet alleen bij de vraag wat te doen met de actuele publicatie. We moesten ook bedenken wat we deden met eerdere publicaties, omdat we in de berichtgeving op onze site daarnaar wilden linken.

Heiliger dan heilig

Aanpassen in het krantenarchief gaat niet, online kan dit wel. Dat deden we. Bij oude artikelen waar we naar verwezen, anonimiseerden we naam en foto. Heiliger dan heilig kun je zeggen. Of terecht, omdat het anders gek staat, aldus verslaggever Nicole Roelands, die ook schreef over de zaak.

Het gebruik van initialen en geanonimiseerde foto’s van verdachten blijft voer voor discussie. Toevallig spraken we er deze week over met alle hoofdredacteuren van de regionale titels waar BN DeStem mee samenwerkt. We proberen al een tijdje samen één beleid te voeren, omdat het zinvol lijkt een verdachte bij het ene nieuwsmerk net zo te vermelden als bij het andere.

Tot nu toe zonder succes. Per geval moet een hoofdredacteur beoordelen of de privacybelangen van een verdachte zwaarder wegen dan de uitingsvrijheid van een krant. De discussie duurt dus voort. Waarbij deze zaak zo maar nog eens als voorbeeld voorbij kan komen.

Hille van der Kaa

hoofdredacteur