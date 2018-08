America's Got Talent & The Voice: ik mis de zingende bakker, de valse noot

Die ‘hij’ stond er alweer een flinke tijd geleden. De jacht op zingende bakkers en leraren heeft plaatsgemaakt voor shows met daarin vaak mensen die al jaren optreden, mensen die in het achtergrondkoor zingen van sterren als Anouk of Ali B.

Quote Wat was Glennis goed! Plaatsver­van­gend trots was ik op onze Nederland­se nachtegaal.

Gisteren keek ik naar het optreden van Glennis Grace in America’s Got Talent. Ze is door naar de halve finale. Wat was ze goed! Plaatsvervangend trots was ik op onze Nederlandse nachtegaal. Ik hoop dat ze wint! Maar met jagen op talent, heeft het allemaal weinig te maken. Glennis is al jaren een bekende zangeres. Het Amerikaanse podium is alleen wat groter, net als de kans op wereldroem.

De 14-jarige Courtney Hadwin deed ook mee aan America’s Got Talent. Over haar werd verteld dat ze altijd verlegen was. Het shockeffect was enorm toen ze haar strot opentrok. Na de eerste show bleek pas, dat de veertienjarige al eerder als een beest tekeer ging bij The Voice Kids in Groot Brittannië, waar ze de finale haalde.

Quote Zonder de puurheid van de echte ontdekking, zonder het rauwe randje van de valse noot, is een talenten­show toch minder spannend.

Vrijdagavond begint The Voice Senior. Ik heb een allergie voor juryleden Geer en Goor, dus ik denk niet dat ik ga kijken. Maar gelukkig zijn de audities voor The Voice of Holland regular ook alweer begonnen. Ik heb nu alweer zin in dit wekelijkse familie-gezelligheidsding. Ik heb ook een vraag: kan er weer eens écht op talent gejaagd worden? Op mensen die normaal alleen zingen voor de klas of op de bonte avond van hun werk? Op mensen die niet al optraden met beroemdheden? Mensen aan wie nog iets te ontdekken valt?

Zonder die puurheid van de echte ontdekking, zonder het rauwe randje van de valse noot, is een talentenshow toch minder spannend. Perfectie kan het beste shinen in gezelschap van echt én vals.