Amateurvoetbal online

Het is mooi om als BN DeStem een verbindende factor te kunnen zijn binnen die wereld. Wij brengen nieuws en verslagen over het regionale amateurvoetbal, maar hebben ons takenpakket de laatste jaren flink uitgebreid.



Natuurlijk, in de zaterdag- en maandagkrant zijn gedurende het seizoen de nodige pagina’s ingeruimd voor de verslagen over het regionale amateurvoetbal, maar er is meer. Op onze website zijn we de hele week actief, op Facebook wordt er dag in dag uit fanatiek gereageerd op onze berichten en in deze beslissende slotfase van het seizoen zijn we met name in het weekend voor velen een belangrijke nieuwsbron.