Als je op de allermoeilijkste dag van je leven voor ‘moordenaar’ wordt uitgemaakt

COLUMN/POLL In Frankrijk is dit gif verboden, maar in Nederland spuiten we rustig door...

29 maart Onze akkers kleuren geeloranje door de omstreden onkruidbestrijder Roundup. Het glyfosaat in Roundup zou kankerverwekkend zijn. Veel mensen maken zich hier ongerust over. In Frankrijk is Roundup sinds januari verboden. In België mogen particulieren het sinds 2018 niet meer gebruiken. Hier in Nederland spuiten we rustig door.