Als het slecht gaat met de journalist gaat het goed met de lezer

COLUMN De Oranje Maagd is niet bedoeld voor Louis van Gaal

Hoezo leeft Oranje niet? Gebrek aan vlaggetjes in de straat of schermen in de kroegen? Aan de Grote Markt in Bergen op Zoom, toch de huiskamer van de stad, schittert schouwburg De Maagd sinds donderdagavond in het oranje licht.

26 november