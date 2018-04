Als het leven daadwerkelijk met elk glas alcohol een half uur wordt bekort, lig ik nu veilig en wel weer in de baarmoeder

column Lonken naar Ons Etten-Leur voelt voor PvdA als politiek overspel

14 april Het was een wonderlijk politiek weekje in Etten-Leur. Terwijl APB, CDA en Ons Etten-Leur in de krochten van het gemeentehuis een coalitie aan het smeden zijn, kwam het nieuws naar buiten dat de PvdA, de allerkleinste fractie in de gemeenteraad, een wethouderskandidaat levert in de persoon van May Rijnen.