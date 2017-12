ColumnDaar staat ie. Ingeklemd tussen Roxy Musics Love is the drug en Somebody to love van Jefferson Airplane. Domino van Clouseau. Op plek 1712 in de Top 2000 van dit jaar. Maar liefst 149 plaatsen hoger dan de versie van 2016.

Bijna niets is zo persoonlijk als muzieksmaak, maar hoe is het mogelijk dat dit nummer deze lijst haalt? Duizenden mensen die bewust op Domino hebben gestemd? Wat is er misgegaan?

Als bakvis van 15 zwijmelde ik ook weg bij de broertjes Koen en Kris Wauters. Tijdens concerten in het Sportpaleis in Antwerpen kregen mijn vriendin en ik bijna een rolberoerte als Koen het gevoelige Daar gaat ze inzette. Maar van Domino kregen we – toen al – een lachstuip. Een deel van de tekst gaat zo:

Ze heette Domino. Domino of zo. En zij had in haar ogen. Het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau. Wel van Mozart en zo.

Er was iets in haar haren. ’t Is moeilijk te verklaren. Leek wel maneschijn. Moet mijn verbeelding zijn. Ze zeggen dat ik taai ben. Dat ik een echte haai ben. Het lijkt alleen maar zo.

Koen en Kris kunnen dit soort regels onmogelijk met een nuchter hoofd hebben bedacht. Los van de inhoudelijke onmogelijkheden (hoe kan haar op maneschijn lijken?) is Domino een idiote naam voor een vrouw. Als het maar rijmt, moeten ze hebben gedacht.

Dit nummer is de Top 2000 onwaardig. Dan heb ik honderd keer liever de Vogeltjesdans van onze Willebrordse trots De Elektronica’s in de lijst. Of wat te denken van andere West-Brabantse klassiekers als De Fles van Jan Boezeroen of Huilen is voor jou te laat van Corry Konings en de Rekels. Zelfs het Smurfenlied van Vader Abraham is beter te verteren.