ColumnDeze week is een goudvis verwijderd uit een schoolklas in Budel. Wég was het onderwatervriendje van groep 4. Veel beter zo, vindt de Stichting Vissenbescherming, die de school dringend had verzocht het dier te verlossen uit zijn afschuwelijke omstandigheden.

Kreeg het beestje geen voer dan? Zwom het in vies water? Liet de juf haar leerlingen tijdens de gymles overgooien met het geschubde schepsel? Nee, dat allemaal niet. Er werd keurig, liefdevol zelfs, voor het gouden gabbertje gezorgd. Het ging om de vorm van de kom. Rond! Visonterend natuurlijk. ‘De ruimte is saai, er valt niks te beleven’, schrijft Stichting Vissenbescherming letterlijk.

Begrijp me niet verkeerd. Er is nog altijd veel onnodig dierenleed op de wereld. Japanners jagen op zeldzame walvissen, rijke kloothommels leggen voor de lol leeuwen om: achterlijk. Ook dichter bij huis is het soms mis. Boeren die hun vee verwaarlozen? Bestraf ze. Amper geld om jezelf te voeden en toch zeventien katten, zes parkieten en een schaap in huis houden? Afpakken dat dierenpark.

Maar ik moet bekennen dat ik me nooit zorgen had gemaakt over de mogelijke verveling van een goudvis. Mocht ik er een in huis nemen, zal ik het voortaan vragen. Of ie graag een stapeltje literatuur in zijn aquarium heeft of toch liever een abonnement op Netflix.

Wie dieren totaal gelijkstelt aan mensen, heeft niet alleen te vaak naar De Fabeltjeskrant gekeken (‘met dezelfde mensenwensen’), maar bewijst ook de bestrijding van werkelijke misstanden geen dienst. Protesteren tegen een levende os en ezel in de Oudenbossche kerststal: het kan, maar leidt wel de aandacht af van echte dierenmishandeling. Of van de discussie over leefomstandigheden van pluim-, melk- of slachtvee.

Alle wezens dezelfde rechten? Dan heb ik onlangs genocide gepleegd. Plaats delict: het hoofd van mijn dochter. Het moordwapen: luizenlotion. Massamoord op een hele beestjesbevolkingsgroep! Als genoegdoening kus ik vandaag elke ongelukkige goudvis die ik tegenkom.