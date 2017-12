ColumnAls er maar lang genoeg gedramd wordt, bezwijk ook ik. Zodoende besloot ik maandagavond mijn auto in de parkeergarage te laten staan en met de trein naar huis te reizen. Het was immers code rood en alle wegen waren in de greep van de verschrikkelijke sneeuwman.

Dus wandelde ik vanuit hartje Breda naar het treinstation dat toen nog stand leek te houden tegen de elementen. Het was echt een wandeling. Ik had weliswaar windje tegen en dus sneeuw op mijn bril, maar eigenlijk was het best aangenaam. Het idee dat ik de elementen trotseerde en er ook nog eens behoorlijk de pas in had, stemde tevreden. Al zag ik wel de auto’s probleemloos voorbijrijden op de Academiesingel.

Eenmaal op het station bleek mijn trein net of misschien wel nooit vertrokken. Want er vielen om de haverklap ritten uit. Mijn eerstvolgende trein stond al met tien minuten vertraging op het bord. Even later was ik bijna twintig jaar terug in de tijd, in een periode toen ik milieubewust dagelijks met de trein reisde. Dik twintig jaar aan een stuk. Het schoot me te binnen hoe vaak ik destijds op de trein had moeten wachten en dat ik ooit op ditzelfde station al die minuten en halve uren bij elkaar had opgeteld. In pakweg twintig jaar waren dat drie hele maanden geweest.

Ik werd uit mijn overpeinzingen gerukt door de damesstem van de NS. Ze meldde via de luidsprekers dat het per trein naar Schiphol reizen niet mogelijk was en dat het het verstandigst was om in Amsterdam de tram naar Schiphol te pakken. Hoe ik per trein wel in de hoofdstad zou kunnen geraken, vertelde ze er niet bij.