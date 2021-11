Alle neuzen dezelfde kant op in de Wedstrijd van de Eeuw

COLUMN Thuiswer­ken met Undiemeis­ter, dat gaat gewoon niet

ZEVENBERGEN - Hoi hoi, we moeten weer thuiswerken. Nou, laat dat hoi hoi maar weg. Thuiswerken is eigenlijk drie keer niks, kom ik op dag één alweer achter. Eén en al afleiding. Zijn het niet de katten die naar binnen en naar buiten en naar buiten en naar binnen willen, dan is het wel Kokkie, want die werkt natuurlijk ook thuis.

18 november