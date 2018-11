Alle mannen hebben kinkapsels; wanneer wordt de baard weer raar?

Kopen, kopen op Black Friday: we zijn een Amerikopie

23 november Welkom op Black Friday! Mijn zoon roept enthousiast dat we vandaag heel veel moeten kopen. “Echt mam, het is allemaal supergoedkoop” Mijn argument dat het voordeliger is om niets te kopen vindt in zijn oren geen genade. Voordeel, voordeel, voordeel….. zoonlief is door alle reclame helemaal gek gemaakt.