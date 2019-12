COLUMNBuiten waait de wind om het huis. Binnen kijkt vrouwlief me verbaasd aan als ik mijn loopschoenen aantrek. Of de ochtendgymnastiek niet voldoende is geweest. Voor ik de verhalen voor deze maandagkrant ga uittikken, laat ik de wind echter graag verfrissend door mijn hoofd waaien.

Het is hondenweer in de polder. Maar geen viervoeter te zien deze keer. Zal vast niet aan de hond liggen, is een eerste gedachte. Takken zwiepen, de vijfminutenrochel vliegt ver de vaart in.

'Fietsen doe je in Brabant', staat diep in de polder op een knooppuntbord. Ik denk aan Jordi van Loon. Het Instituut Sport Rechtspraak heeft deze amateurwielrenner een schorsing van vier jaar opgelegd vanwege de overtreding van artikel 3 en 4 van het dopingreglement. Jordi mag niet meer fietsen. Ondertussen stormt het in zijn hoofd. Want Jordi is overtuigd van zijn onschuld. En met hem een collectief van advocaten en wetenschappers, dat meent dat deze jongen het zoveelste slachtoffer is van fouten in het controleapparaat.

Ook in de sportieve war on drugs is er volgens hen sprake van collateral damage. Van onvermijdelijke bijkomende schade. Alle kans dat Jordi een onschuldig slachtoffer is in de jacht op dopingzondaars.

Ondertussen wordt hij op internetforums ongenadig aan de schandaal genageld. Niemand gelooft zijn onschuld. Zelfs de grootste dopingwetenschappers krijgen het kennelijk niet voor elkaar om een tuchtcommissie duidelijk te maken waarom een controle zomaar een vals-positief resultaat kan opleveren. Laat staan dat Jordi zelf zijn onschuld kan bewijzen.

Daarmee is nog niet gezegd dat Jordi ook daadwerkelijk onschuldig is. Maar als vooraanstaande dopingexperts al waarschuwen voor de kans op verkeerde conclusies, kan hij ook zomaar het slachtoffer zijn van een gerechtelijke dwaling. De bange vraag is of de sportwereld dit nu eerst een keer goed gaat uitzoeken. Of dat men het risico op collateral damage voor lief neemt.

Zonder zo'n onderzoek blijft het nog even stormen in het hoofd van Jordi.

