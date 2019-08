Al die controlelampjes, weet jij wat ze betekenen?

Toen er witte rook onder mijn motorkap vandaan kwam, snapte ik de hint en zette de auto aan de kant. De volgende stap zou voor de meeste mensen zijn: de ANWB bellen, maar mijn vriend is minstens zo handig. Die mocht komen opdraven.



Motor oververhit, koppakking lek. Slokje water erin en meesleuren naar huis. Daar had vriendlief nog wel even werk aan. Hoe ik dit kon laten gebeuren? Ja, er had een lampje gebrand. Had ik op de heenweg al gezien. Misschien al een paar ritjes eerder zelfs. Maar in mijn beleving brandt er altijd wel iets in het dashboard, dus het zal allemaal wel.