Afscheidsbrief

COLUMN Wie steekt straks de eerste legale Bredase joint op?

9:00 Dat kan een mooi feestje worden over twee jaar, als het eerste legaal geteelde zakje wiet over de toonbank van een Bredase coffeeshops gaat. Ik stel voor dat we het gaan vieren met een groot Blowin’ in the Park-festival in het Valkenberg. Zetten we daar wat hiphop- en reggaebandjes weg en sluiten af met het nederwietlied van Doe Maar. Worden we in Breda een keer gezellig stoned in plaats van zat.