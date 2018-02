Achter de juichende familie Achtereekte was een Koreaans meisje in slaap gevallen

De voormalige jakhalzen Frank Evenblij en Erik Dijkstra zeulden onlangs voor hun programma Bureau Korea met een levensgrote kartonnen Sven Kramer door de kille straten van Gangneung. Uiteraard om er achter te komen wat onze Sven losmaakt in de stad die hij deze weken wil veroveren. De uitkomst was verrassend. Of niet. De gemiddelde Koreaan zag Dijkstra aan voor de Sven op de foto. ‘Voor hen lijken alle Europeanen op elkaar’ dachten de twee nog in een poging om zoveel gebrek aan werelds inzicht aangaande de schaatssport goed te praten.

Op de eerste dag van de Spelen echter al brachten diezelfde Koreanen ons alsnog het besef wat schaatsen voorstelt op deze aardkloot. Dankzij Carlijn Achtereekte. Samen met haar vader Gerard, haar vriend Sjoerd de Vries en nog wat familieleden volgde ze de afloop van 3000 meter gewoon gezellig op de tribune. Thuis voor de buis was heel Nederland vervolgens getuige van een uniek en beklijvend moment. De zelfs voor veel landgenoten onbekende blondine viel haar vader geëmotioneerd om de nek toen bleek dat ze goud had gewonnen.

En wat doe je dan als Koreaan, die op diezelfde tribune toevallig ook een kijkje is komen nemen bij het schaatsen? Dan schiet je onze Carlijn toch aan en nodigt haar uit voor het maken van een selfie. Wie het is, zoeken we later op. Een rij achter de gek geworden familie Achtereekte was een Koreaans meisjes reeds in slaap gevallen.

Carlijn Achtereekte had er allemaal geen oog voor. Voor haar was een droom onwezenlijk werkelijkheid geworden. En ach, misschien is dat ook wel weer het kneuterig mooie van de Olympische Spelen. Dat je als meisje uit een dorpje (Lettele) waar ook nog geen Hollander van gehoord had, iets hebt gedaan waar buiten Nederland echt niemand wakker van ligt.