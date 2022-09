Ach Mathieu, in 2023 is er weer een WK

COLUMN De mopperkont en de abrikozen­vlaai

Ik sta voor het gebakschap in de Jumbo. We hebben thuis iets te vieren en ik heb van de kinderen de opdracht gekregen om een kruimelvlaai mee te brengen. Het assortiment gebak is nog opvallend ruim, helemaal omdat het al tegen sluitingstijd loopt. Het verband tussen ‘feest’ en ‘Jumbo’ is voor klanten blijkbaar moeilijk te leggen nu.

17 september