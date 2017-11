'Absurd lage prijs man'

COLUMN Het geslacht van de leutvorst zal me worst wezen: kom maar op met die Prinsessen Carnaval

3 november Een week voor 11-11 is daar ineens de vraag: of carnaval onderhand niet wat vrouwvriendelijker moet. En dan gaat het niet om vunzige liedteksten of het gebrek aan damestoiletten, maar om de macht. Want precies honderd jaar na instelling van het vrouwenkiesrecht zijn vooral mannen de baas tijdens de leut­dagen, constateren drie Tilburgse gemeenteraadsleden.