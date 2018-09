Aanslag verijdeld. De krant gaat op z'n kop

ColumnDe logistiek van een krant is ingewikkelder dan die van Bol.com. Nieuws is grillig, het is geen simpel pakketje.

Donderdagavond, redactie BN DeStem, 18.15 uur. Ik bespreek met eindredacteur ­Nicole Froeling de laatste details. Wat zetten we op de vp (= voorpagina), wat wordt het beeld? De ideeën zijn goed, de verhalen ook. We openen met drugs in het verkeer en hebben mooie verwijzingen naar het regiogedeelte.

Ook pagina’s 2 en 3 schitteren in de steigers, al is het met wat veel triest nieuws. Verwaarloosde kinderen van een gezin uit Molenschot bijna dood, jeugdzorgellende in Brabant en een verhaal over het migrantenhotel in Welberg waar het, volgens Ilja Bos van de Dorpsraad, best goed gaat. ,,En als er dan een keertje overlast is, dan gaat zo iemand linea recta terug naar Polen of Roemenië.” Ja, dat dan weer wel.

Bam! Het fundament staat. Ik kan naar huis.

Donderdagavond, 19.20 uur. Mijn mobiel piept. Ik lees: Zeven aanhoudingen voor plannen grote terroristische aanslag in Nederland.

De krant gaat op z’n kop. Al onze bijna afgeleverde nieuwspakketjes kunnen terug naar het magazijn. Bij wat er dan in een razend tempo gebeurt, is het maken van een winnende opstelling voor NAC kinderspel. Onze centrale redactie, die de nationale en internationale pagina’s maakt, communiceert met alle titels via Slack, onze zakelijke WhatsApp. Ellis van der Weijden, deze avond de spin-in-het web in Rotterdam slackt al snel: VP-opening wordt nu: 7 man opgepakt voor voorbereiden terreuraanslag. Verdere uitwerking plus analyse komt op pag 4-5. Op pagina 3 komt het nieuws en het binnenverhaal gecombineerd over drugs in het verkeer. De hoorzittingen in de VS en die over Syrië gaan naar pag. 7. Verhaal dat daar stond (moord Zuid-Afrika) schuift door naar morgen. Op pag. 11 komt het verhaal over de asielkinderen (komt van pag. 3).

Het is dan 19.54 uur.

Tien minuten later. Onze eindredacteur ­Nicole Froeling appt me: Is het voor ons een optie om die 3, die nu helemaal over drugs staat, geheel over te slaan? Ik kan ook meegaan met 3 centraal, laten we Welberg staan.

Het verhaal over de verijdelde aanslag wordt groter. Nóg een inval. Ik kijk op onze site waar de updates op een mitrailleursalvo beginnen te lijken. De centrale redactie wisselt weer van opstelling. Slack zoveel: Ook de 3 wordt nu terreuraanslag. Drugs in verkeer verhuist naar de 11. Asielkinderen vervalt. Blok onderin op de 3 en op de 4-5 blijft wel gewoon staan. Ook vp-beeld wordt arrestatie aanslagvoorbereiders.

Ondertussen is er nog een spannende aandeelhoudersvergadering bij NAC bezig. Dat nieuws haalt onze eerste twee deadlines niet, maar landt wel in Etten-Leur/Moerdijk, Breda en Oosterhout. Uw nieuwspakketje is bezorgd en onderweg een paar keer van kleur verschoten. Ik klap mijn laptop dicht. Klaar. Wat een team! Regionaal én centraal.