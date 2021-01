2021: kom maar op met die West-Brabantse sportsuccessen

Onze verslagge­vers zagen deze week tranen bij inwoners van Roosendaal

28 november Als we in het vervolg nog eens een Midden-Oostencorrespondent nodig hebben, meld ik me bij dezen aan, appt verslaggever Freek Verhulst mij met een knipoog nadat ik kort contact met hem heb over zijn werk de avond ervoor in Roosendaal. Een berichtje van hem dus met een knipoog, maar dat het serieus raak is in Roosendaal mag duidelijk zijn.