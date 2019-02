Over Klunen, maatsoorten en de Raad van Elf: ken jij de traditionele carnavalstradities?

Verkiezing Brabantse carnavals­kra­ker­ver­kie­zing: stuur nu je nummer in!

5 februari Het is bijna carnaval en dus is de ware carnavalsvierder inmiddels druk met de voorbereidingen. Ook is her en der in de regio gewerkt aan misschien wel hét Brabantse carnavalslied voor dit jaar. Wat is de beste meedeiner, welk nummer zorgt voor de langste polonaise, bij welke lied gaat iedereen uit zijn bol?