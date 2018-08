Zweedse koningsjuwelen mogelijk los verkocht op zwarte markt Amsterdam

De gepensioneerde Hill, gespecialiseerd in de in antiek- en kunstdiefstal, weet waarover hij praat. Hij was twintig jaar werkzaam bij Scotland Yard en had een aandeel in het opsporen van het wereldberoemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch, dat in 1994 werd gestolen uit het Nationaal Museum in Oslo. Met hulp van de Britten werd het schilderij enkele maanden later weer teruggevonden.