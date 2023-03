Zweedse douane betrapt Belgisch echtpaar met 15 wapens: ‘Vier pistolen in slipje en twee in bh verstopt’

Een Belgisch echtpaar is op de brug tussen Denemarken en Zweden betrapt op wapensmokkel. Tijdens een routinecontrole beweerde de man dat ze op weg waren naar een trouwfeest. Omdat de agenten argwaan hadden, besloten ze het koppel te fouilleren. Bij de vrouw hadden ze meteen prijs. “Vier pistolen in haar slipje en twee in haar bh”, zegt een woordvoerder van de douane. En dat was nog maar het begin, want ze ontdekten nog veel meer wapens.

Het getrouwd stel moest zich maandag in de Zweedse stad Malmö verantwoorden voor de rechtbank. De opmerkelijke wapenvangst - de grootste ooit van de Zweedse douane - dateert al van 1 september. Sindsdien zitten de verdachten, het getrouwde stel Arzu S. en Gürkan D., allebei veertigers, in Zweden in de cel.

Op 1 december hield de douane hen tegen bij een routinecontrole op de Sontbrug, die Denemarken en Zweden met elkaar verbindt en bekend is van de misdaadserie ‘The Bridge’.

“De man beweerde dat ze vanuit België op weg waren naar een bruiloft in Stockholm”, vertelt woordvoerder Kristian Johansson van de douane. “Maar op de vervolgvraag wie er zou trouwen, was hij blijkbaar niet voorbereid en begon te stamelen. Bovendien had de vrouw geen enkele bagage bij, ook verdacht.”

Verborgen ruimte

Daarop besloten de agenten het koppel en hun Volkswagen grondig te controleren. Nu was de Volkswagen waarmee het koppel reed, speciaal omgebouwd om smokkelwaar in te verstoppen. Maar blijkbaar was de lading wapens die ze meehadden groter dan verwacht, want bij een fouillering van de vrouw vond men meteen wapens. “Er waren vier pistolen in haar slipje verstopt en nog twee in haar bh”, aldus de douane.

Een hond ontdekte daarna ook de verborgen ruimtes in de wagen. Achter het handschoenenkastje zat een ruimte met nog eens negen wapens. Ook achter het dashboard was een verborgen ruimte, waarin nog onderdelen waren weggestoken.

Volledig scherm Deze zes pistolen waren verstopt in de vrouw haar ondergoed. © RV

Het stel kon moeilijk nog anders dan de wapensmokkel toegeven. De man beweert dat hij de pistolen in Duitsland ging ophalen om ze naar Stockholm te brengen. De vrouw zegt dat haar man haar heeft opgedragen de wapens onder haar kleren te verbergen.

Huiszoeking in België

Uit telefoongegevens van Gurkan D. bleek bovendien dat hij in de dagen voorafgaand aan de inbeslagname veelvuldig berichten en foto’s had gestuurd over wapentransacties. Bij een huiszoeking in het huis van het koppel in België trof de politie ook nog eens munitie aan.

Maximaal zeven jaar cel

Voor de rechtbank in Malmö pleitten ze maandag volgens de krant ‘Dagens Nyheter’ allebei schuldig. Als ze worden veroordeeld, riskeren ze tussen vier en zeven jaar gevangenisstraf. De aanklager vraagt dat ze daarna het land worden uitgezet en er vijftien jaar niet meer binnen mogen.

De Zweedse douane zegt blij te zijn met de inbeslagname. “Het voelt ongelooflijk goed dat we erin zijn geslaagd om te voorkomen dat deze 15 wapens het land binnenkomen en in handen komen van criminele bendes”, aldus Kristian Johansson.

Volledig scherm In een verborgen ruimte achter het handschoenenkastje zaten nog negen wapens en extra onderdelen. © RV / RV

Volledig scherm Het echtpaar reed op 1 december Zweden binnen via de bekende Sontbrug. © EPA

Volledig scherm © RV

Volledig scherm Ook achter het dashboard zat nog een verborgen ruimte. © RV