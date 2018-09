Zweeds parlement stuurt premier Löfven na vier jaar weg

Löfvens linkse 'rood-groene' partijencoalitie heeft begin deze maand bij verkiezingen 144 van de 349 zetels in het parlement behaald en in de vertrouwensstemming van dinsdag verwierf hij onvoldoende steun.



De rechts-populistische Zweden Democraten (SD) behaalde in de stembusgang een grote winst met 62 zetels. De SD stemde ook tegen Löfven. Het is niet duidelijk of de centrumrechtse alliantie voldoende steun voor een kandidaat premier kan krijgen.



De alliantie onder leiding van Ulf Kristersson van de partij de Gematigden, behaalde 143 zetels. De uit in totaal vier partijen bestaande alliantie stemde dinsdag tegen Löfven, maar zal volgens Kristersson geen overeenkomst sluiten met de SD.