Zweeds meisje (12) vanuit auto doodgeschoten tijdens uitlaten hond

Volgens de avondkrant Expressen waren twee criminelen in kogelvrije vesten het doelwit en moet het meisje zijn geraakt door een verdwaalde kogel. De politie bevestigt noch ontkent de informatie. ,,In zo'n vroeg stadium moeten we karig zijn met het naar buiten brengen van informatie omdat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek. Over het algemeen heeft dit type schietincidenten een link naar criminele netwerken, maar we gaan niet in op hoe het in dit specifieke geval zit’’, verklaarde plaatsvervangend chef Palle Nilsson vandaag in de SVT-ontbijtshow.