UpdateDe man die verantwoordelijk wordt gehouden voor het stelen van de begrafeniskronen van de Zweedse koning Karl IV en zijn vrouw koningin Kristina ter waarde van ruim 6 miljoen euro is veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Na de roof uit een oude kathedraal in Strängnäs ging de 22-jarige Johan Nicklas Backstrom er in een speedboot vandoor.

De rechtbank acht bewezen dat de Zweed op 31 juli 2018, samen met iemand anders, de gouden kronen en een ornament dat bekendstaat als de ‘riksapple’ (rijksappel) stal. De juwelen lagen uitgestald in een glazen kist in de oude kathedraal, ten westen van Stockholm.

De diefstal gebeurde op klaarlichte dag. De twee mannen gingen ervandoor op de fiets en stapten daarna in een motorboot die net onder de kathedraal was aangemeerd.

Nadat duidelijk werd wat de dieven precies hadden meegenomen, werd een grootschalige klopjacht ingezet. Aanvankelijk zonder succes. In september werd een verdachte aangehouden.

Afvalbak

Pas begin februari van dit jaar werd bekend dat de buit gedeeltelijk was teruggevonden in een afvalbak in de buurt van Stockholm. De afvalbak stond op een auto, op de bak was ‘bomb’ geschreven. De kroon van de oude koning was beschadigd en sommige edelstenen waren weg. Een tweede persoon, die de politie op de hoogte had gebracht van de vindplaats, werd aangehouden. Ook een derde persoon is in het vizier van de autoriteiten gekomen, maar alleen Backstrom is nu veroordeeld.

Vorige week werd bekend dat hij de diefstal had bekend in de rechtszaal. Er was bloed aangetroffen op de teruggevonden juwelen. Het dna matchte met dat van hem. De man vertelde de rechter dat hij zich had gesneden toen hij de glazen juwelenkist had stukgeslagen in de kathedraal. In de weken voor de zitting had hij zijn betrokkenheid telkens ontkend. Hij heeft niet gezegd of hij handlangers had.

6,2 miljoen euro

De straf valt lager uit dat de eis van het Zweedse Openbaar Ministerie (zes jaar cel), maar hoger dan dat de verdediging passend achtte (drie jaar). had in deze zaak zes jaar gevangenisstraf geëist. De verdediging achtte een gevangenisstraf van maximaal drie jaar passend.