Zweden worstelt vlak voor verkiezingen met cyberaanvallen

Beelden opgedoken van klopjacht op verdachte na dodelijke schietpar­tij in Belgische Spa

13:14 Er zijn beelden opgedoken van net na de schietpartij afgelopen zondag in het Belgische Spa. Daarop is te zien hoe een politieauto stilstaat en enkele agenten het park in rennen om op zoek te gaan naar de schutter, de 36-jarige Yvo T. uit het Limburgse Schinnen.