Zweden verscherpt grenscontroles om 'nieuwe bedreiging'

De grenscontroles worden uitgebreid omdat de 'bedreiging iets of wat anders lijkt dan ervoor', zo staat in een persbericht van de grenspolitie.

Vanaf maandag tot 11 november zullen er willekeurige paspoortcontroles plaatsvinden op de grote luchthavens in Stockholm, Malmö en Gotenburg. Ook komen er regelmatige controles in havens als Stockholm en Ystad.

Zweden introduceerde in de herfst van 2015 paspoortcontroles aan de grenzen. Destijds was dat om de toevloed van migranten in goede banen te leiden. Die kwamen vanuit Denemarken het land binnen via de Sontbrug en in ferryhavens in het zuiden van het land.