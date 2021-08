Zwarte zaterdagen erger dan ooit, komend weekend opnieuw monsterfiles

De zwarte zaterdagen in de vakantielanden zijn dit jaar erger dan ooit. Ook voor komend weekend staan alle seinen op rood en is het wederom ontzettend druk op de vakantieroutes. Zowel voor reizigers die vertrekken als voor terugkerende vakantiegangers worden monsterfiles verwacht. ,,Het is echt drukker.”

Afgelopen weekend deed de eerste Zwarte Zaterdag in Frankrijk zijn naam eer aan, met op het hoogtepunt rond het middaguur bijna 1100 kilometer file op de Franse wegen naar de vakantiegebieden. Ook op wegen in andere Europese landen was het druk, zoals in Duitsland, bij de Gotthardtunnel en in Italië op de A22 van de Brennerpas naar Verona. ,,Dat was wel zoals verwacht", laat verkeersexpert Bianca Damink van de ANWB weten. ,,Wat vooral opviel was dat het vrijdag al even druk was als zaterdag. Dat duidt er ook op dat meer mensen met de auto op vakantie gaan, in plaats van met het vliegtuig. Dat geldt niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor Fransen, Duitsers en Belgen die voor extra verkeer zorgen.” Ook zondag was het druk op wegen richting vakantiebestemmingen, hoewel het wel een paar uur scheelde met zaterdag.

Dat de zwarte zaterdagen in de vakantielanden erger zijn dan ooit komt doordat de eigen auto hét vervoermiddel is om op vakantie te gaan in coronatijd. ,,Hoe minder we vliegen, hoe meer we met de auto gaan. Met de auto ben je eigen baas. Als het met corona ergens fout gaat en je voelt je daar niet lekker bij, dan pak je de auto en je rijdt naar huis. Als een vlucht wordt geschrapt dan zit je vast”, legde Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale ANWB eerder uit.

Zwarte dag in de Franse Rhônevallei

Komend weekend wordt dezelfde drukte verwacht voor heel Europa. Naast de Nederlanders en Fransen gaan dan ook veel Duitsers op pad richting Italië en Kroatië. ,,In Duitsland wordt op achthonderd plekken aan de weg gewerkt. Dat is elke zomer zo, maar levert behoorlijk wat hinder op her en der", aldus Damink. Ook komen veel vakantiegangers komend weekend terugrijden, waardoor het ook in tegengestelde richting vastloopt op de wegen.

Richting het zuiden begint het vrijdag nog relatief rustig. Vanaf de middag worden files en vertragingen verwacht bij de knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Zaterdag wordt een zwarte dag in de Franse Rhônevallei met monsterfiles richting het zuiden. Elders in Frankrijk, net als in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje geldt code rood: erg moeilijk verkeer met lange files. Zondag blijft het erg druk in Europa met kleinere files.

Voor de terugkerende vakantiegangers is het vrijdag druk in Zuidoost-Frankrijk. Op zaterdag wordt topdrukte verwacht in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In Frankrijk en Spanje is het iets minder druk. Alleen in het Middellandse Zeegebied in Frankrijk zal het verkeer erg moeizaam verlopen. Op zondag neemt de drukte in Europa af.

Pechgevallen

Er was vorig weekend vooral veel pech onderweg. De ANWB kreeg duizenden oproepen van Nederlanders. De meeste pechgevallen waarvoor de ANWB Alarmcentrale werd gebeld, deden zich voor in Frankrijk en Italië.

De drukte vermijden wordt lastig. Eén dag later vertrekken en op zondag aankomen was altijd een goed alternatief om de drukte te vermijden, maar afgelopen weekend was het op zondag eveneens druk en ook komend weekend zal dat niet veel anders zijn. Later op de dag vertrekken om zo achter de files aan te rijden kan helpen, maar biedt geen zekerheid. ,,Het beste is eigenlijk om buiten het seizoen op vakantie te gaan. In september is het veel beter te doen.”

In Nederland is overigens geen spits meer te vinden. ,,Overdag gebeuren er wel ongelukken die hier en daar voor vertraging zorgen, maar verder is het hier op de weg helemaal niet druk”, meldt Damink. Op vrijdagmiddag is wel te zien dat veel mensen vanaf 12.00 uur op vakantie gaan, op pad gaan of uitrukken voor weekendjes weg.

Zwarte Zaterdag ontlopen? Slaap lekker uit Oververhitte auto’s, verhitte gemoederen, en een verpeste vakantiedag. Waarom stappen we dit weekeinde op zwarte en zweterige zaterdag tóch in de auto op weg naar die Franse camping? ,,Omdat we stronteigenwijs zijn", stelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoole. ,,En iedereen denkt: Het zal wel meevallen. De praktijk is anders. Maar mensen willen geen tijd verliezen. Later vertrekken - eigenlijk zou je pas maandag moeten gaan - is voor mensen geen optie, want dan verlies je twee dagen.’’ Tussen 07.00 en 15.00 uur verwacht de ANWB de grootste drukte. ,,Later vertrekken is een goed idee. Slaap maar uit en vertrek tussen 10.00 en 11.00 uur. Dan ben je in Frankrijk tegen de tijd dat de files afnemen. Dan heb je kans dat je minder files hebt.’’ De ellenlange autorit met uren filerijden bevordert de verkeersveiligheid niet. ,,Neem dan een hotelletje halverwege. Dat kost wat geld, maar is wel beter.’’ Dat adviseert ook Markus van Tol van de ANWB. ,,Reis in twee dagen in plaats van één. Dat legt minder druk op de hele reis en biedt in de vroege middag al wat vrije tijd voor iedereen. Twee keer 500 kilometer rijden is een stuk aangenamer dan één keer 1000 kilometer.’’ Overlevingstips voor Zwarte Zaterdag:

- Bedenk van tevoren manieren om de kinderen op de achterbank te vermaken (om de twee uur een presentje bijvoorbeeld). Denk bijvoorbeeld aan iPads (en een oplaadmogelijkheid) of achterbankbingo.

- Tank op tijd, er zijn minder benzinestations dan in Nederland langs de snelweg.

- Neem een reservewiel mee. De ANWB Alarmcentrale kreeg afgelopen maand 2300 meldingen van lekke banden. De helft had geen reservewiel. Bedenk dat de Franse bandenbedrijven pas maandag weer open zijn.

- Controleer de airco, bandenspanning, remolie, koelvloeistof en ruitenwisservloeistof.

- Stop regelmatig, het is geen race. De vakantie is begonnen.

- In Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal kun je tol betalen met de tolbadge. Dit bespaart je veel tijd bij de tolpoortjes. Een creditcard is ook een snelle manier van tol betalen.

- Neem voldoende eten en drinken mee om uren vast te kunnen staan.

- Neem ouderwets een wegenkaart mee. Als internet uitvalt kun je toch een route uitstippelen.

- Volg @ANWBeuropa op Twitter. Alle grote verkeersproblemen in de vakantielanden worden daar live gemeld en wie een vraag stelt krijgt snel antwoord.

