Zwarte zaterdag: al vroeg druk op wegen populaire vakantiebestemmingen

Woordvoerster Heleen de Geest van de ANWB zegt dat het op de Franse wegen drukker is dan vorig weekend, omdat er veel terugkerend vakantieverkeer tussen zit. ,,In Frankrijk stond vorig weekend op het hoogtepunt 862 kilometer file, nu stond er 1077 kilometer tijdens de piek rond het middaguur. Wat opviel was de route door het midden van Frankrijk, op de A75 bij Clermont-Ferrand, waar het heel druk was en de vertraging op de route naar het zuiden vier uur bedroeg. Op de A10 iets voor en na Bordeaux was sprake van vier uur vertraging.”

Ook in Oostenrijk is het op meerdere plaatsen druk. Aan beide kanten van de Zwitserse Gotthardtunnel is zeker anderhalf uur vertraging. De ANWB verwacht dat ook veel Nederlanders vaststaan in Italië langs het Gardameer en Kroatië, in beide landen is de vertraging drie uur. Rond Bologna in Italië staan files van meer dan een uur. In Duitsland is het druk richting het zuiden. Op de A8 richting Stuttgart is de vertraging zo ongeveer een uur.