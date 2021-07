Zware straffen voor Duitse kopstukken Europees pedonetwerk met al ruim 50 verdachten

De rechtbank in Münster heeft dinsdag zware straffen opgelegd in een van de grootste misbruikzaken in Duitsland in de afgelopen jaren. Hoofdverdachte Adrian V. (28) werd veroordeeld tot veertien jaar cel met tbs wegens ernstig seksueel misbruik van kinderen. Drie medeverdachten kregen celstraffen van tien tot twaalf jaar met eveneens tbs vanwege de kans op herhaling. De moeder van V. die haar zomerhuisje beschikbaar stelde voor het misbruik, kreeg vijf jaar cel wegens medeplichtigheid.

De straf voor Adrian V. uit Münster (Noordrijn-Westfalen) is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank sprak in haar motivering van feiten die ‘de grenzen van het voorstelbare overschrijden'. De informaticatechnicus stond terecht voor minstens 32 gevallen van ernstig seksueel misbruik van jongetjes van 5, 10 en 12 jaar oud tussen november 2018 en mei 2020 én het filmen, fotograferen, verspreiden en verkopen daarvan op het dark web, het verborgen deel van het internet. Daarnaast werd hij beschuldigd van het mogelijk maken van het seksueel misbruik door het aanbieden van slachtoffertjes op het internet.

Het OM noemde V. de spil in een netwerk van pedoseksuele mannen verspreid over Duitsland. Ze ontmoetten elkaar meestal in chatgroepen en later persoonlijk voor het misbruiken van minderjarige jongens. Dat deden ze onder andere op 25 en 26 april 2020 in het zomerhuisje van V.’s moeder Carina (46) - opvoedster in een kinderdagverblijf - op een volkstuintjescomplex aan de rand van Münster.

30 uur lang

De vier beschuldigden vierden er hun verjaardagen een weekend lang met het misbruiken van de 10-jarige zoon van V.'s partner en het 5-jarige zoontje van een andere beschuldigde, zo bleek uit video-opnames van maar liefst 30 uur. De slachtoffertjes werden verdoofd met zogenoemde knock-out druppels. De politie vond de beelden op grote hoeveelheden gegevensdragers. Die waren op een zeer professionele manier waren gecodeerd maar konden gedeeltelijk worden gekraakt door het wijzigen van een wachtwoord.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het inmiddels afgebroken zomerhuisje van de moeder van V. op een volkstuintjescomplex aan de noordrand van Münster. © Politie Münster

Achter gesloten deuren

De onderzoeksleider omschreef de foto’s en video’s als ‘niet te bevatten’. Ter bescherming van de slachtoffertjes vond een groot gedeelte van de rechtszaak dan ook plaats achter gesloten deuren. De vele intieme details van de beschuldigden die anders openbaar zouden worden, speelden eveneens een rol. De wettelijke vertegenwoordigers van de twee jongetjes die onder andere werden misbruikt in het tuinhuisje, vroegen ook om de uitspraak zonder publiek te doen. Daar ging de rechtbank niet mee akkoord.

Mededaders Tobias S. (31) uit Staufenberg (Hessen) werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar met tbs wegens zeven gevallen van zwaar seksueel misbruik. Enrico L. (43) uit Schorfheide (Brandenburg) kreeg 11 jaar en zes maanden cel met tbs voor vijf gevallen, Marco S. uit Hannover (Nedersaksen) 10 jaar met tbs voor vier gevallen. Alleen de twee laatstgenoemden betuigden spijt in de rechtbank.

Therapie

Adrian V. werd in 2016 en 2017 tweemaal veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. In beide gevallen kreeg hij voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekoppeld aan een proeftijd en de voorwaarde dat hij in therapie zou gaan voor zijn pedofiele neigingen. Dat deed hij ook. Zijn reclasseringsambtenaar beschreef het werken met hem als hoopvol.

De politie voerde in mei 2019 al een huiszoeking uit bij de hoofdverdachte. Daarbij werden de laptop, smartphone en tablet van Adrian V. in beslag genomen maar onderzoek daarvan leverde niks op omdat de inhoud was versleuteld. Na het ‘kraken’ van smartphone en tablet, in november 2019, vonden rechercheurs zo’n 500 afbeeldingen van seksueel misbruik. Die stuurden ze naar het OM, waarna sprake was van ‘mogelijke intrekking van de proeftijd’ van de verdachte. Die intrekking kwam er echter niet.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm In de kelder van de hoofdverdachte vond de politie een volledig uitgeruste serverruimte. © Politie Münster

53 verdachten

Adrian V. en zijn vier medeverdachten werden op 14 mei vorig jaar opgepakt. De politie maakte het nieuws omwille van het onderzoek pas begin juni bekend. Toen zaten in totaal al elf verdachten vast. Medio juni hadden de rechercheurs nieuwe verdachten en slachtoffertjes in beeld. Inmiddels zijn 32 kinderen geïdentificeerd en 53 verdachten uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Portugal.

Vijf van hen zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen. Onder hen Patrick B. (53) uit Norderstedt (Sleeswijk-Holstein), die in november drie jaar en drie maanden cel kreeg wegens ernstig seksueel misbruik van de stiefzoon van Adrian V. De rechtbank in Münster sprak van een ‘milde straf’ die volgens haar gerechtvaardigd werd door de uitgebreide bekentenis van de man waardoor het slachtoffertje niet hoefde te getuigen. De vijftiger betaalt de tiener bovendien 10.000 euro letselschadevergoeding en vergoedt tevens toekomstige kosten.