Zware kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens in Beverentunnel bij Antwerpen

In de Beverentunnel in Kallo bij Antwerpen heeft zich woensdagmiddag een zware kop-staartbotsing voorgedaan tussen twee vrachtwagens. De cabine van de aangereden truck vatte vlam. De brandweer was snel ter plaatse vanwege een eerder ongeval enkele honderden meters verderop en kon de brand meteen doven.

Het was de chauffeur van een Nederlands autotransport die vlak na het inrijden van de Beverentunnel te laat opmerkte dat het verkeer voor hem langzaam reed. Door de werkzaamheden op het viaduct in Merksem is de Liefkenshoektunnel een aantal dagen tolvrij, waardoor het op de R2 veel drukker is dan normaal, met files tot gevolg. De Nederlandse chauffeur reed achteraan in op een Poolse truck. De chauffeur kon zichzelf uit de cabine bevrijden. Hij liep amper verwondingen op, maar verkeerde wel in shock.

Meteen na het ongeval vatte de cabine van de vrachtwagen vlam. De brandweer kon erger vermijden. Die was eerder al opgeroepen voor een ander ongeval, een paar honderd meter voor de Beverentunnel. Daar was een vrachtwagenbestuurster de controle over haar stuur verloren waarna de truck door de vangrail ging en in een gracht naast de snelweg belandde. De bestuurster bleef ongedeerd.

Toen het tweede ongeval gebeurde in de tunnel waren de hulpdiensten zodoende al na enkele minuten ter plaatse. Zo kon vermeden worden dat het vuur zich uitbreidde. Op het transport stonden hybridevoertuigen. Als die vlam hadden gevat, zou de brand erg moeilijk te blussen zijn geweest. Nu was er enkel sprake van zware rookontwikkeling in de tunnel.

Aan grotere ramp ontsnapt

Wellicht is men in de tunnel aan een veel grotere ramp ontsnapt, want bij het ongeval was ook nog een derde vrachtwagen betrokken. Die werd slechts licht aangetikt. Het ging om een tankwagen geladen met duizenden liters brandstof. De chauffeur reageerde echter alert en reed bij het zien van de brand onmiddellijk de tunnel uit. Ondanks de enorme de ravage viel er slechts één lichtgewonde.

De Beverentunnel was door het ongeval urenlang volledig versperd in de richting van de Liefkenshoektunnel, richting Nederland. Dit veroorzaakte ook een enorme verkeerschaos in en rond de Waaslandhaven. Op de Antwerpse Ring stonden lange files.

