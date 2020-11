Zware gevechten in Nagorno-Karabach: woonwijken beschoten met raketten

11,5 ton cocaïne gevonden in haven van Antwerpen: ‘Grootste overzeese drugs­vangst ooit wereldwijd’

5 november De Belgische douane en politie hebben dinsdag 11,5 ton zuivere cocaïne gevonden in de haven van Antwerpen, een recordlading. De coke zat verstopt in vijf containers, waar zogezegd schroot in werd vervoerd, afkomstig uit het Zuid-Amerikaanse Guyana. De eindbestemming was Nederland. De 11,5 ton drugs met een straatwaarde van zo’n 900 miljoen euro wordt door de Belgische autoriteiten ‘de grootste overzeese drugsvangst ooit’ genoemd.