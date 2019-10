Zware celstraffen Catalaanse politici voor rol in strijd om onafhankelijkheid

UpdateDe voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras is tot dertien jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Ex-parlementsvoorzitter Carme Forcadell krijgt 11,5 jaar cel en twee leiders van onafhankelijkheidsbewegingen Jordi Sánchez en Jordi Cuixart negen jaar. Dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof bekendgemaakt.

De ex-ministers Raül Romeva, Jordi Turull en Dolors Bassa krijgen elk jaar twaalf jaar cel. Ex-ministers Joaquim Forn en Josep Rull moeten 10,5 jaar de cel in. Ook wordt iedereen voor even lange tijd uit zijn of haar burgerrechten ontzet, zo blijkt uit het vonnis van bijna 500 pagina’s. Voormalig premier Carles Puigdemont stond samen met twee andere gevluchte Catalaanse politici niet terecht, aangezien hij naar België vluchtte die hem weigerde uit te leveren aan het gerechtshof in Madrid.

Negen van de Catalanen, die al bijna twee jaar in voorhechtenis zitten, werden beschuldigd van een vorm van hoogverraad en uiteindelijk veroordeeld voor opruiing en misbruik van overheidsgeld. Drie andere ministers werden enkel beschuldigd van onder meer misbruik van overheidsgeld; zij kregen vandaag lagere straffen. De voormalige vicepremier van de regioregering, Oriol Junqueras van de links-republikeinse partij ERC, riskeerde 25 jaar cel.

Onafhankelijkheid

Hoe zat het ook alweer? De toenmalige Catalaanse regering organiseerde op 1 oktober 2017 een onafhankelijkheidsreferendum, dat door Spanje werd verboden. De regering zette toch door en riep eind oktober de onafhankelijkheid van de regio uit nadat 90 procent van de deelnemers voor hadden gestemd. Tegenstanders van het referendum waren echter in grote meerderheid thuisgebleven: de opkomst lag op slechts 43 procent. Premier Puigdemont ontvluchtte na het uitroepen van de onafhankelijkheid zijn regio samen met een aantal ministers, de andere regeringsleden werden gearresteerd en opgesloten in afwachting van hun proces.

Puigdemont noemt de straffen vandaag vanuit België ‘barbaars’. ,,100 jaar gevangenisstraf in totaal. Vandaag meer dan ooit, aan jullie zijde en die van jullie gezinnen. Nu moeten we reageren. Voor de toekomst van onze kinderen. Voor de democratie. Voor Europa. Voor Catalonië”, zo liet hij weten.

Deze negen politici stonden terecht tijdens het proces: bovenaan vlnr. voormalig minister van Buitenlandse Zaken Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, voormalige vicepremier Oriol Junqueras, Josep Rull, onderaan voorzitter van de ngo Òmnium Cultural Jordi Cuixart, ex-parlementsvoorzitter Carme Forcadell, Dolors Bassa en voormalig voorzitter van de drukkingsgroep Catalaanse Nationale Assemblee Jordi Sanchez.

‘Aanval op de democratie’

In verschillende Catalaanse steden, waaronder Barcelona en Girona, staat de politie vandaag massaal paraat om in te grijpen bij de minste onrust. Sinds vanmorgen wordt er bijvoorbeeld extra gepatrouilleerd in de grote trein- en metrostations. Voor vanmiddag en vanavond zijn verschillende burgerprotesten aangekondigd. In Barcelona kwamen na het bekendmaken van de straffen de eerste demonstranten al op straat.

Zowel de Spaanse als Catalaanse premier, Pedro Sanchez en Quim Torra, zullen later vandaag voor het publiek verschijnen voor een persconferentie. Ook het Catalaanse parlement zal bij elkaar komen om zich over een reactie te beraden. Parlementsvoorzitter Roger Torrent spreekt op Twitter van een aanval op de democratie. ,,Vandaag worden we allemaal veroordeeld. Niet alleen de parlementsvoorzitster, de vicepremier, de ministers en de leiders van het middenveld worden opgesloten, maar ook onze vrijheden.”

Carme Forcadell, de voorganger van Torrent, is veroordeeld tot 11,5 jaar gevangenisstraf en spreekt over een zwarte dag voor de democratie. ‘Een debat in een parlement is geen misdrijf'. zegt ze op Twitter.

Amnestie?

Een open vraag is of de Spaanse regering de veroordeelde gevangenen enige vorm van amnestie zal willen verlenen. In Spanje vinden op 10 november opnieuw parlementsverkiezingen plaats nadat de vorige regeringsvorming mislukte. De Catalaanse kwestie kan na vandaag opnieuw hoog op de agenda komen te staan.

De voormalige Catalaanse vicepremier Junqueras deelde vanmorgen op Twitter via zijn medewerkers een citaat van voormalig premier Lluís Companys, in de jaren 30 zelf stichtend lid van de ERC, die morgen 79 jaar geleden door het Franco-regime werd gefusilleerd in de slotgracht van het kasteel van de Montjuïc in Barcelona. ,,Wij komen om onze idealen te dienen. Onze ziel vervuld van gevoel. Geen wraak, maar een nieuwe geest van gerechtigheid en herstel. We verzamelen de lessen die we trekken uit onze ervaring. We zullen opnieuw lijden, opnieuw vechten en opnieuw winnen!”