Zware aardbeving schokt Mexico

Meer verkrach­ters veroor­deeld in Zweden na wetswijzi­ging

22 juni Het aantal veroordelingen voor verkrachting in Zweden is in twee jaar tijd met 75 procent toegenomen. De stijging volgt op een wetswijziging in juni 2018, toen het land de wettelijke definitie van verkrachting veranderde in seks zonder toestemming.