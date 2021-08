Zware aardbeving met kracht van 7,2 treft Haïti, zeker 29 doden en veel schade

VideoHaïti is deze ochtend omstreeks 08.30 uur lokale tijd opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,2. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Daarbij zijn volgens de lokale burgerbescherming zeker 29 doden gevallen. De schade in het zuiden van het land is groot.

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen. Verschillende inwoners liepen uit paniek de straten op. De USGS meldt eveneens een naschok met een magnitude van 5,2.



De lokale burgerbescherming maakt melding van 29 doden, maar dat aantal zal naar verwachting nog stijgen. Volgens lokale media zijn er onder anderen twee kinderen van 7 en 9 jaar omgekomen in de stad Aquin. Een ooggetuige uit Les Cayes in het zuidwesten vertelde over ingestorte huizen en hotels en mensen die onder het puin zijn bedolven



Premier Ariel Henry is naar naar het centrum gegaan dat hulp moet bieden bij acute rampen. Hij belooft alle mogelijke hulp te mobiliseren om slachtoffers te helpen.

Lees ook Acht doden door neerstorten blusvliegtuig boven Turkije

Quote Ik werd wakker en had niet eens tijd om mijn schoenen aan te doen. Het enige dat ik kon doen was rennen Naomi Verneus, inwoner van Port-au-Prince

Een 34-jarige inwoner van Port-au-Prince zegt dat ze wakker werd van de aardbeving. Haar bed trilde, vertelt ze aan persbureau AP. ,,Ik werd wakker en had niet eens tijd om mijn schoenen aan te doen’’, aldus Naomi Verneus, die ook de aardbeving in 2010 met een kracht van 7 heeft meegemaakt. ,,Het enige dat ik kon doen was rennen. Daarna besefte ik dat mijn twee kinderen en moeder nog steeds binnen waren. Mijn buurman ging naar binnen en riep dat ze direct naar buiten moesten gaan. We renden de straat op.’’

Schade

Vanuit de steden Jérémie en Les Cayes zijn er meldingen van materiële schade. Op sociale media circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jérémie. In Les Cayes, een van de grootste steden van het land, zijn de straten gevuld met puin.



Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van Saint-Louis du Sud. Er werd ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd, maar die dreiging is inmiddels verdwenen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schok

De schok werd volgens lokale media ook gevoeld in de Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haïti. Ook in Cuba en Jamaica werd de beving gevoeld.

Haïti werd in 2010 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.0. Er vielen toen volgens de officiële cijfers meer dan 200.000 doden. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking, raakte dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar. De wederopbouw kwam traag op gang, mede door de politieke instabiliteit. De Haïtiaanse president Jovenel Moïse werd vorige maand vermoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm Archiefbeeld 14 januari 2010, Port-au-Prince: de schade na de zware aardbeving in Haïti. © afp