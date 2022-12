Zwangere vrouw (28) en zoontje (5) werden gewurgd: dader (33) was onder invloed van cannabis en cocaïne

De feiten speelden zich vrijdagavond af in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De vrouw, die overigens zwanger was, zou de man, I.Y. (33), hebben aangesproken op zijn druggebruik, waarna zijn stoppen doorsloegen. Daarop wurgde hij haar en hun zoontje van 5 jaar. Om 6 uur gisterochtend ging hij zichzelf dan aangeven in het politiekantoor van Dendermonde. Daarbij vertelde hij dat hij zijn vrouw en kind om het leven had gebracht. De hulpdiensten vonden in de slaapkamer de twee lichamen van moeder en kind. Voor hen kon er geen hulp meer baten.