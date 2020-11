Zwangere Britse bevalt tijdens corona-coma van tweeling

Het zal je maar gebeuren. Als zwangere vrouw met corona worden opgenomen in het ziekenhuis en na het ontwaken uit een kunstmatige coma ontdekken dat je dikke buik is verdwenen. Het overkwam de Britse Perpetual Uke uit Harborne bij Birmingham. Ze schrok zich dood, dacht dat haar tweeling de besmetting niet had overleefd maar niets bleek minder waar.

Haar zoontje Pascal en dochtertje Palmer bleken met een keizersnee ter wereld te zijn gekomen in de twee weken dat zij in coma lag. De tweeling werd op 10 april ‘gehaald’ toen ze slechts 26 weken oud waren en respectievelijk 770 en 850 gram wogen. De pasgeborenen belandden in couveuses op de gespecialiseerde neonatale intensive care. Hun moeder vernam het goede nieuws pas zestien dagen later, toen ze was ontwaakt uit haar coma.

,,Ze waren zo klein dat ze in geen enkel opzicht op mijn twee oudere kinderen leken. Ik kon ze niet aanraken en voelde me erg emotioneel”, verklaarde Perpetual Uke tegenover regionale krant Express and Star. Ze was 24 tot 25 weken zwanger toen ze in april naar het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham werd gebracht. ,,Toen ik weer wakker werd, was ik gedesoriënteerd. Ik dacht dat ik mijn baby's had verloren omdat ik mijn buik niet meer kon zien en maakte me zorgen’’, zei de moeder tegen nieuwszender Sky News. ,,Soms kijk ik ze met tranen in mijn ogen aan. Ik had niet verwacht dat ze het zouden redden. Het is verbazingwekkend wat de medische wetenschap kan.”

Haar man Matthew zei dat zijn vrouw aanvankelijk via video met de familie had gepraat toen ze in het ziekenhuis was opgenomen, maar dat stopte toen ze op de intensive care belandde. ,,Ik had gemengde gevoelens toen de tweeling werd geboren. Mijn vrouw was ziek en lag in coma en ik kon niet met haar praten. Ik was blij dat ze was bevallen maar vroeg me steeds af: komt mijn vrouw ooit weer thuis?’’

Toen moeder en tweeling het ziekenhuis mochten verlaten werden ze uitgezwaaid door het personeel dat hen een luid applaus gaf. Volgens Uke ontwikkelen Pascal en Palmer zich ‘wonderbaarlijk goed’. ,,Ik denk dat ze fijne speelkameraadjes worden, je ziet ze met elkaar praten en samen lachen”. Haar echtgenoot kan zijn geluk niet op. ,,De tweeling heeft ons al veel vreugde gebracht.’’

