Zwanenzang van icoon van de luchtvaart

De wereld staat perplex als de gloednieuwe fabriek van Boeing in Everett bij Seattle op 30 september 1968 de deuren opent. De allereerste jumbojet is niet alleen gigantisch, maar ook mooi. ‘Een horizontale wolkenkrabber met een prachtig glooiende hoge kop’, kraait een vliegtuigrecensent.



De rood-witte ‘City of Everett’, vernoemd naar zijn thuisbasis, glanst in de lauwe ochtendzon. Duizenden mensen lopen te hoop voor de vliegreus met meer dan één verdieping en een bar bovenin.



Die bewondering blijft. Op elke luchthaven is een Boeing 747 nog altijd een indrukwekkende verschijning. De spanwijdte bedraagt 60 meter. Aan de vleugels hangen vier kolossale motoren die het gevaarte moeiteloos de lucht in tillen. Ook bij het maximaal toegestane gewicht van 333.390 kilo.