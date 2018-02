Zwaar bewaakt Brussel begint aan proces tegen terrorist Abdeslam

Zelfmoordpoging

Hasj

Abdeslam heeft de Franse nationaliteit en is van Marokkaanse afkomst. Omdat hij als enige overleefde is Abdeslam een sleutelfiguur in dit proces en dat in Frankrijk dat later zal volgen. Hij is de enige overlevende van de aanslagen in Parijs, naar verluidt omdat zijn bomgordel defect was en hij zichzelf niet kon opblazen.



Dat de jonge bewoner van de wijk Molenbeek een levensgevaarlijke jihadist zou worden zagen weinigen aankomen. In Brussel stond de latere terrorist bekend als kleine crimineel die op meiden joeg, feestte, veel dronk en hasj rookte. Samen met zijn broer runde Abdeslam zelfs enige tijd een bar. Dat veranderde nadat hij in kringen van extreme moslims verscheen.



Abdeslam zou een belangrijke rol hebben gespeeld in het plannen van de aanslagen op de Parijse concertzaal Bataclan en cafés in de buurt. Abdeslams eigen advocaat verklaarde in 2016 dat zijn cliënt een ‘straatschoffie’ was “met de intelligentie van een lege asbak”. Via Abdelhamid Abaaoud, het later door de politie doodgeschoten kopstuk in België van de terreurbeweging islamitische Staat, werd Abdeslam belangrijk. Hij zou ook in contact hebben gestaan met de drie mannen die in maart 2016 een aanslag pleegde in de metro van Brussel en op vliegveld Zaventem.