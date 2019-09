Zus vermiste Cohen bij rechtszaak: ‘Ik wil vechten voor de waarheid’

Voor het eerst sinds de vermissing van Tob Cohen (69) brengt zijn zus Gabrie vandaag een bezoek aan Kenia. Ze is er vanmorgen bij als de rechter beslist of Cohen’s echtgenoot langer als verdachte in de cel blijft zitten, en dat valt haar zwaar. Heel zwaar.

In het vliegtuig, een halve dag voor de zitting, krijgt Cohen (67) uit Amsterdam het even te kwaad. ,,Ik heb deze reis de afgelopen 30 jaar meerdere keren gemaakt om Tob te bezoeken. Alleen is het nu ineens geen vakantie meer.’’

Tob is spoorloos en zijn vrouw zit in de cel omdat de politie vermoedt dat ze iets met zijn verdwijning te maken heeft. ,,Dat maakt het allemaal heel bizar. Maar ik wil vechten om de waarheid boven tafel te krijgen’’, zegt ze.

Over een paar uur zal ze verdachte Sarah W. K. (52) recht in de ogen kunnen kijken wanneer ze de rechtbank van Nairobi binnen stapt. Ze hoopt vurig op een antwoord op die ene prangende vraag: wat heeft zij met Tob gedaan? Maar ze beseft ook dat een bekentenis misschien wel nooit komt.

Ontkenning

Sarah W. K. ontkent tot nu toe elke betrokkenheid bij de verdwijning van haar echtgenoot. Cohen zou depressief zijn en een psychische aandoening hebben is haar verhaal. Op 20 juli zou hij volgens haar zijn weggegaan om medische hulp te zoeken in Thailand. Ze vermoedt dat hij in een foute taxi is gestapt die hem kwam ophalen, verklaarde ze in een interview voordat ze werd gearresteerd.

Maar de zus en vrienden van Cohen geloven daar helemaal niets van. Ze voelen aan alles dat Cohen niet meer leeft en hebben het sterke vermoeden dat Sarah daar iets mee te maken heeft. Sinds eind vorig jaar was ze met Cohen in een ‘vechtscheiding’ beland.

Scheiding

Volgens familie en vrienden was de liefde sinds hun huwelijk in 2007 al een jaar of vier bekoeld, maar eind 2018 was de maat vol en startte Tob de echtscheidingsprocedure. Hij kwam er volgens hen achter dat zij hem wilde belazeren. Zo had ze zichzelf mede-eigenaar gemaakt van de luxe villa door zijn handtekening te vervalsen en zonder zijn medeweten zijn persoonsgegevens te misbruiken. Ook ontdekte hij volgens hen dat Sarah geprotesteerd had tegen het Keniaans staatsburgerschap dat hij had aangevraagd en zou zij met zijn geld een hotel laten bouwen in haar geboortedorp.

Volledig scherm Tob Cohen en zijn ex-vrouw. © Privebeeld