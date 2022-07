Zus van vermoorde Tob Cohen tegen rechter Kenia: 'Ik wil gerechtigheid voordat ik zelf ook dood ben’

Bijna drie jaar na de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen (69) in Kenia vecht zijn zus nog altijd voor gerechtigheid voor haar broer. Diens Keniaanse weduwe geldt als hoofdverdachte maar is nog altijd niet berecht. ,,Er zijn allerhande manipulaties waardoor ik niet verder kan’’, zei de 70-jarige Gabrielle dinsdag met ingehouden woedde voor een rechtbank in Nairobi.

Die behandelde het geschil tussen de nabestaanden en Cohens weduwe over de nalatenschap van de Nederlandse golfmagnaat en voormalig topman van Philips in Oost-Afrika. De erfenis bestaat uit zijn landgoed in een lommerrijke buitenwijk van de Keniaanse hoofdstad Nairobi (geschatte waarde ruim 400 miljoen Keniaanse shilling, zo’n 3,13 miljoen euro), aandelen van zijn firma Tobs Limited, banktegoeden bij ABN Amro in Amstelveen en bij de Keniaanse NIC Bank en roerende goederen waaronder zijn Mercedes SUV.

De nalatenschap werd op 18 mei 2021 toegekend aan Cohens oudere broer en zijn zus. Tob had hen als beheerders aangewezen in zijn testament van 30 april 2019. In die laatste wil staat volgens Keniaanse media dat Cohens zus Gabrielle de helft van het vermogen krijgt en de kinderen van zijn broer Bernard elk 25 procent.

Volgens Cohens weduwe Sarah Wairimu, die niks zou hebben geërfd, is dat testament vervalst en bezit zij het echte exemplaar van 8 juni 2018. Grafologisch en forensisch onderzoek door een gepensioneerde politiecommissaris wees volgens haar uit dat de handtekening van haar echtgenoot onder het testament van 30 april 2019 niet overeenkomt met andere handtekeningen van hem. Op basis daarvan stellen haar advocaten dat de weduwe, die als algemeen-directeur in Tobs Limited werkte, mede-eigenaar van het gezamenlijk vermogen is en als langstlevende echtgenote een hoger belang heeft dan de familie in Nederland.

Cohens zus uitte dinsdag haar frustraties over de gang van zaken. ,,Ik wil gerechtigheid voor mijn broer. Dat zijn moordenaar wordt gevonden en berecht voordat ik sterf, want ik ben al 70 jaar’’, hoorden Keniaanse media haar zeggen in de rechtszaal. De strijdvaardige erfgename vroeg de rechtbank om een spoedige beslissing over de erfeniskwestie ‘zodat haar familie dat hoofdstuk in ieder geval kan afsluiten'. Het proces heeft door corona en allerlei procedurekwesties vertraging opgelopen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Gabrielle van Straten. © Videostill Look Up TV

E-mail

Gabrielle van Straten prikte volgens de plaatselijke media ‘gaten’ in het testamentverhaal van de weduwe van haar broer. Dat is volgens haar volledig verzonnen. ,,Mijn rijke broer had onroerend goed en ondernemingen. Hij noemde mevrouw Wairimu niet als een van de begunstigden in zijn testament”, vertelde ze. Cohens zus ontkende ook beweringen dat de weduwe aanspraak maakt op het landgoed en verwees daarbij naar een e-mail van haar broer. ,,In 2019 ontving ik een mail waarin de eerste zin was: als Sarah me nu vermoordt, kun je mijn testament vinden in de kluis bij mijn vriend en advocaat Chege Kirundi”, onthulde ze.

Dat testament bleek daadwerkelijk in de kluis te liggen en werd volgens haar geopend op 19 september 2019, zes dagen nadat het zwaar toegetakelde lichaam van haar broer was gevonden in een oude sceptic tank in de tuin van zijn landgoed. ,,In het testament stond niks over een aandeel voor mevrouw Wairimu uit de nalatenschap’’, aldus Gabrielle van Straten.

Bijna twee ton

Haar zoektocht naar gerechtigheid kostte de familie volgens haar al een klein vermogen. ,,Tot nu toe hebben we al meer dan 22 miljoen Keniaanse shilling uitgegeven (180.000 euro) opdat recht wordt gedaan aan onze overleden broer en dat de moordenaar wordt gevonden en berecht’’, vertelde de zus. Ze verdedigde zich tegen beschuldigingen dat haar reizen naar Kenia louter zijn ingegeven door haar belangen in de erfenis van haar broer. ,, Ik ben telkens gekomen om het onderzoek naar zijn dood op te volgen’’, aldus Gabrielle van Straten.

Haar broer verdween op 19 juli 2019. Zijn Keniaanse echtgenote verklaarde dat hij naar Thailand was vertrokken voor een medische check-up. Acht weken later werd zijn lichaam gevonden op aanwijzing van Wairimu's vermeende minnaar Peter Karanja. Hij is volgens de aanklagers een van ongeveer 20 verdachten met wie Cohens vrouw de moord zou hebben beraamd en uitgevoerd.

De Keniaanse ontkent elke betrokkenheid. Haar echtgenoot, met wie ze sinds eind 2018 in een vechtscheiding was verwikkeld, had vier dagen eerder tegenover golfvrienden verklaard dat hij de procedure in gang zette omdat zijn leven al vier jaar een hel was.

Volledig scherm De oude sceptic tank waarin het lichaam van Tob Cohen werd gevonden. © Twitter DCI KENYA

Volledig scherm Cohens echtgenote Sarah Wairimu (M) met haar advocaat (R) in de rechtszaal. © Raymond Boere/AD

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: