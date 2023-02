Zus van slachtoffer familiedrama in Pelt (België): ‘Al zo vaak belden we de politie, nu is het te laat’

,,Al zo vaak belden we de politie, en nu is het te laat.” De zus van het slachtoffer van het familiedrama in Pelt is kapot van verdriet. Een heel gezin werd weggerukt, hoewel er volgens de vrouw signalen genoeg waren dat de man op afstand moest gehouden worden. Ze kwam naar het appartement waar de feiten gebeurden, in de hoop antwoorden te vinden op haar vragen.