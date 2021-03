Zus van Kim Jong-un waarschuwt regering-Biden: ‘Veroorzaak geen onrust’

Overblijf­moe­der gooit met baby van 10 maanden: slachtof­fer­tje vecht voor zijn leven

13 maart Een baby van 10 maanden uit het Vlaamse Opwijk vecht voor zijn leven nadat hij vorige week zwaar mishandeld werd door zijn overblijfmoeder. Toen de 3-jarige zus van het slachtoffertje tussenbeide wilde komen, werd zij als straf urenlang opgesloten in een ijskoud speelhok in de tuin. Op het lichaam van het baby’tje werden in het ziekenhuis ook sporen van eerdere mishandelingen gevonden. De overblijfmoeder bekende de feiten, haar vergunning is inmiddels geschrapt.