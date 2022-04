Zus Kim Jong-un: ‘Zuid-Korea wordt met de grond gelijk gemaakt als ze ons uitdagen’

De harde militaire taal is voor beide landen niet ongewoon, maar internationaal groeien de zorgen over de Noord-Koreaanse oefeningen met langeafstandsraketten, die afgelopen maand weer voor het eerst in vijf jaar zijn uitgevoerd. Noord-Koreaanse bronnen melden dat het land van plan is de druk op te blijven voeren nu in Zuid-Korea de conservatieve Yoon Suk-yeol is verkozen tot president en deze weinig interesse lijkt te hebben in een toenadering tussen de twee landen.



Volgens geruchten zou Kim Jong-un komende maand ook een nucleaire oefening op de planning hebben staan, mogelijk op 15 april, de Dag van de Zon, de belangrijkste nationale feestdag van het land.