Zuid-Koreaanse uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland na vondst dode kinderen in koffers

,,We hopen dat de waarheid in deze zaak, die wereldwijde aandacht heeft gekregen, boven water komt door middel van een eerlijk en streng juridisch proces in Nieuw-Zeeland", stelt het ministerie in een verklaring.

Volgens de politie in Seoul is de vrouw in Zuid-Korea geboren en heeft ze ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Ze werd in september gearresteerd, enkele weken nadat de menselijke resten van de kinderen werden aangetroffen in koffers die op een veiling waren gekocht door een nietsvermoedende familie. De kinderen waren vermoedelijk tussen de vijf en tien jaar oud toen ze om het leven kwamen. Volgens de politie lagen de lichamen waarschijnlijk al jaren in een opslagruimte.